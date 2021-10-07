Свыше 2900 жамбылских семей получат жилье в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство жилья активными темпами ведется в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реализацию государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» обсудили в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, сообщили в пресс-службе главы региона.

Руководитель облуправления строительства Ерлан Орынбаев проинформировал, что в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 2021 году ведется строительство 76 многоэтажных домов общей площадью 313,8 тыс. квадратных метров.

«Это 4 482 квартиры, из них 39 арендные, а 37 квартир будут продаваться под ипотеку, - сказал спикер. - На жилищное строительство направлено 21,9 миллиарда тенге. По данным на 1 октября, в очереди на жилье стоят 33 460 человек. В этом году за счет бюджета будет сдано 30 арендных домов на 1 402 квартиры и 20 ипотечных домов на 1 500 квартир. Это позволит обеспечить жильем 2 902 семьи. С начала года в области сдали в эксплуатацию 26 многоквартирных домов (1 481 квартира)«.

Ерлан Орынбаев отметил, что всего за восемь месяцев этого года введено в эксплуатацию 372,8 тыс. квадратных метров жилья, что на 6 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По программе «7-20-25» банки второго уровня одобрили 121 заявку на 1 миллиард тенге. Также с начала года 1 564 вкладчика получили кредиты на общую сумму 13,3 миллиарда тенге на покупку жилья.

На совещании прозвучали цифры по ИЖС. На сегодняшний день в Жамбылской области в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство стоят 127 187 жамбылцев. Под ИЖС планируется выделить 3 861 земельный участок с готовой инфраструктурой.

Бердибек Сапарбаев подверг критике работу управления строительства. Есть проекты, по которым еще не объявлены конкурсы, не определены подрядчики. Ведомство серьезно отстает от графика. Он также отметил, что работы по возведению 9 - 12-этажных домов еще не начались.

«На некоторых строительных площадках еще не начались работы. Ответственные лица занимаются одной лишь констатацией фактов и не предпринимают конкретных мер. Придумываете уйму отговорок. Кого ни спросишь, все отвечают, что документы еще не готовы. А где результат?» – задал вопрос аким области.

Подводя итоги совещания, глава региона дал ряд конкретных поручений по реализации программы «Нұрлы жер».

«Управлениям строительства, государственных доходов, экономики и бюджетного планирования необходимо провести совместную работу по устранению недочетов. Все средства должны быть вовремя освоены. Это позволит ускорить проведение госзакупок, подготовку соответствующих документов. Управление строительства раз за разом «наступает на одни и те же грабли«. Необходимо работать по типовому проекту. Тогда и стоимость проектов не будет разной. Так мы сэкономим и время, и средства. Следует усилить ответственность представителей компании, осуществляющих технадзор и авторский надзор», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.