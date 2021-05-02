Свыше 290 тысяч человек в РК получили вторую дозу вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о проведении вакцинации населения против коронавирусной инфекции на 2 мая текущего года в разрезе регионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Нур-Султане 111 959 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 и 26 106 человек привились вторым компонентом.

В Алматы первым компонентом получили прививку 222 299 человек, вторую дозу получили 63 785 человек.

116 963 человек в Шымкенте привились первой дозой вакцины, а вторую получили 15 176 человек.

В Акмолинской области количество вакцинированных достигло 46 173, а вторым компонентом привились 9874 человек.

В Актюбинской области количество вакцинированных достигло 48 437 человек, вторую дозу получили 12 293 человек.

159 283 человек получили первую дозу вакцины в Алматинской области, в регионе вторым компонентом привились 24210 человек.

Число людей, получивших прививку 1 компонентом в Атырауской области достигло 29 873 человек, вторую дозу получили 7284 человек.

По Восточно-казахстанской области 75 572 человек получили первую дозу вакцины, 15 214 человек привились вторым компонентом.

В Жамбылской области 63 096 человек получили первую дозу вакцины, а вторым компонентом привились 14 489 человек.

В Западно-казахстанской области первую дозу вакцины получили 43 623 человек, вторым компонентом привились 12 133 человек.

В Карагандинской области 116 975 человек привились первым компонентом вакцины, 15 482 получили вторую дозы вакцины.

39 773 человек получили первую дозу вакцины в Костанайской области, 10 815 человек привились вторым компонентом.

В Кызылординской области 40 874 человек получили первую дозу вакцины, а вторым компонентом привились 9729 человек.

Число людей, получивших прививку 1 компонентом, в Мангыстауской области достигло 26 907 человек, а вторым компонентом привились 6037 человек.

В Павлодарской области 47 195 человек получили первую дозу вакцины, 11 493 привились вторым компонентом.

39 126 человек получили первую дозу вакцины в Северо-Казахстанской области, 10 575 привились вторым компонентом.

В Туркестанской области 118 772 человек получили первую дозу вакцины, а вторым компонентом привились 27070 человек.

В целом по Казахстану первым компонентом привились 1 млн 346 тысяч 900 человек, а вторую дозу вакцины получили 291 765 человек.