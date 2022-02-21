Свыше 28 тысяч рабочих мест создано в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За год мерами содействия занятости охвачено свыше 23 тысяч человек в Нур-Султане. По итогам 2021 года в Центр занятости населения города Нур-Султан за трудовым посредничеством обратилось 18 924 человек. Мерами содействия занятости в рамках госпрограммы «Еңбек» охвачено 23 240 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Об итогах работы за 2021 год на онлайн брифинге в акимате рассказал директор Центра занятости населения города Нур-Султан Азамат Байтасов.

Так, за прошедший год мерами содействия занятости в рамках Государственной программы «Еңбек» охвачено 23 240 человек. В том числе на постоянные рабочие места трудоустроены 7 212 человек, на проекты ДКЗ – 260 человек, участие по молодежной практике приняли 914 человек. Вместе с тем социальными рабочими местами обеспечены 185 человек, общественными работами - 2 848 человек, в проекте «Первое рабочее место» участвует 91 человек, «Контракт поколений» - 2 человека, краткосрочные профессиональные курсы прошли более 200 горожан. Также на обучение в рамках «Бастау Бизнес» направлено 1 384 человека, 503 из них получили в итоге государственные гранты.

В рамках поддержки предпринимательских инициатив выдано 92 кредита, поддержано и выплачено 590 бизнес-проектов в сферах торговли, пищевой и швейной промышленности.

В рамках Дорожной карты занятости в 2021 году реализовано 14 инфраструктурных проектов и создано 635 рабочих мест.

Вместе с тем в прошлом году в столице было создано свыше 28 тысяч рабочих мест, 24 тысячи из них - постоянные рабочие места. В текущем году планируется организовать ещё 28,5 тысяч рабочих мест.