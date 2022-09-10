Свыше 28 тонн конопли уничтожили в Жамбылской области

ШУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 28 тонн дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» и «Дәрмек», сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области на 30 гектарах предпусковой территории Шуского района путем скашивания с последующим сжиганием было уничтожено 28 тонн 200 кг дикорастущей конопли.

Всего с начала проведения профилактического мероприятия на территории 212 га уничтожено около 108 тонн дикорастущей конопли.