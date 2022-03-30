Свыше 27 тысяч жителей СКО обратились за медпомощью с ОРВИ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала эпидемиологического сезона зарегистрировали 27 429 случаев ОРВИ. Рост по сравнению с предыдущим эпидсезоном на 21%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю за помощью обратился 171 человек с ОРВИ. Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается снижение в 2,9 раза.

За неделю среди заболевших большинство дети до 14 лет - 68%, или 117 человек. На группу от 15-29 лет приходятся 22 случая, от 30-64 лет – 26 заболевших, 65 лет и старше – шесть случаев заболевания.

Госпитализировали с острой респираторной вирусной инфекцией 15 человек за неделю.

«За текущий эпидсезон зарегистрировано 35 случаев гриппа, все выявленные случаи относятся к типу А (А/H3N2). В прошлом году лабораторно подтвержденных случаев гриппа не было зарегистрировано», - проинформировали в пресс-службе.

В департаменте настоятельно рекомендовали при заболевании ОРВИ и гриппом оставаться дома, вызвать врача. Постараться максимально избегать контактов с другими членами семьи, носить медицинскую маску, соблюдать правила личной гигиены.

«Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Помимо самой вакцинации рекомендуется повышать защитные силы организма: заниматься физической культурой, правильно питаться, принимать витаминно-минеральные комплексы - регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку, избегать переохлаждений и перегревания», - добавили в ведомстве.