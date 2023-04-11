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Свыше 2600 литров незаконного алкоголя изъяли в СКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2023, 13:51
Свыше 2600 литров незаконного алкоголя изъяли в СКО Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 2600 литров незаконного алкоголя изъяли полицейские СКО с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Очередной факт незаконной торговли алкогольной продукцией был выявлено полицейскими в Мамлютском районе. Владелица одного из магазинов торговала пивом и коньяком. Между тем, лицензии на продажу спиртного у нее не было.

Правонарушение было выявлено одним из участковых инспекторов районной полиции в ходе акции «Безопасный двор». В рамках акции решается широкий спектр задач по обеспечению общественного порядка. Из магазина изъято 37 литров алкогольной продукции. Собран и направлен в административный суд материал по статье 463 Кодекса РК об административных правонарушениях.

С начала года в районе изъято 278 литров незаконного алкоголя. Всего по области с января участковые инспекторы изъяли 2667 литров незаконно реализуемой спиртосодержащей продукции. За незаконную предпринимательскую деятельность привлечены к ответственности 83 нарушителя.


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