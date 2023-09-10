Свыше 260 грантов и 136 микрокредитов выдано в Павлодарской области
Большинство грантов выданы на животноводство – 47,9% или 126 грантов, на приобретение технологического оборудования – 36,9% или 97 грантов.
В третьем потоке, который стартует 11 сентября, запланировано предоставить по области 200 грантов. В целом по республике планируется выдача 3 780 грантов.
Кроме того, с начала года предусмотрена мера по содействию предпринимательским инициативам молодежи в виде предоставления микрокредитов под 2,5% годовых. В Павлодарской области запланировано выдать 157 микрокредитов для молодежи, на эти цели из республиканского бюджета выделено 785 млн тенге. На сегодня выдано 136 микрокредитов на общую сумму 530,4 млн тенге.
Молодым предпринимателям микрокредиты выдаются через поверенного агента в лице АО «Аграрная кредитная корпорация» на основании решения Конкурсной комиссии по отбору лучших бизнес-проектов.
В регионах продолжается работа по предоставлению консультаций претендентам и приему заявок как на получение грантов, так и на микрокредитование.