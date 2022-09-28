Свыше 26 тысяч учителей-предметников прошли курсы по повышению квалификации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские педагоги продолжают проходить бесплатные курсы повышения квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Курсы, организованные АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Минпросвещения, стартовали в начале августа 2022 года.

В планах обучить более 40 тыс. учителей-предметников из всех регионов страны.

«На сегодня работники нашего центра провели более 900 курсов, на которых обучились свыше 26 тыс. учителей. В настоящее время курсы проходят более 1 тысячи педагогов. По итогам прохождения курсов было проведено итоговое оценивание полученных знаний, а затем анализ эффективности обучения. Результаты анализа свидетельствуют о приросте предметных знаний в целом на 24%. Наибольшую пользу от предметных курсов ощутили педагоги с низкими показателями диагностического теста, продемонстрировав положительную динамику итогового оценивания (39%)», – сообщила председатель правления центра «Өрлеу» Асель Мухаметжанова.

Разработано 44 программы по 12 предметам. Бесплатные курсы повышения квалификации могут пройти учителя математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, естествознания, казахского, русского, английского языков, истории и начальных классов. Курсы продлятся до конца ноября.













Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК