Свыше 250 тысяч многодетных семей уже получили пособие с начала 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 января уже 367 тыс. семьям назначено пособие. Об этом рассказала в интервью PrimeMinister.kz заместитель директора Департамента развития политики социальной помощи МТСЗН РК Аяжан Жангабылова, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, определение нуждающихся семей происходило в автоматизированном режиме, что исключило необходимость сдачи документов.

«На сегодня свыше 250 тыс. семьям на карточные счета переведены деньги. В первый рабочий день 150 тыс. семей получили свои выплаты. Вообщем, на январь у нас предусмотрено почти 17 млрд тенге только на выплаты пособий многодетным семьям, которые выплачиваются без учета доходов, без условностей. Данное пособие не будет сейчас учитываться в их доходе. Мы будем учитывать их в следующем квартале», — сообщила А. Жангабылова.

Как отметила заместитель директора Департамента развития политики социальной помощи МТСЗН РК, с нового года любая семья имеет право на получение адресной социальной помощи, если у них среднедушевой доход ниже 70% от прожиточного минимума.

«Сегодня у нас по стране прожиточный минимум установлен свыше 30 тыс. тенге, и в разных регионах он свой. Это все зависит от цен на продовольственные товары, которые составляют 55% от всей стоимости прожиточного минимума, это рассчитывают органы статистики. Мы используем от прожиточного минимума 70%. Это и есть критерий для оказания адресной социальной помощи. Мы изменили механизмы в части условий. Это ежеквартальное обращение. Кроме того, размер АСП исчисляется как разница между среднедушевым доходом и 70% прожиточного минимума», — проинформировала спикер.

Также были изменены условия в части трудоустройства лиц, которые ранее осуществляли уход за ребенком до 7 лет. Этот порог был снижен до 3 лет.

«Это приведено в соответствие с Трудовым кодексом, который предусматривает уход за ребенком до трехлетнего возраста. Кроме того, мы усилили работу участковых комиссий, продлили сроки проведения обследований с 3 до 7 дней и были разработаны специальные критерии, которые дают право участковым комиссиям определять нуждаемость семьи в АСП. В прошлом году было свыше 73 тыс. фактов, когда люди предоставляли недостоверные сведения, которые повлекли за собой неправомерные назначения АСП», — сказала А. Жангабылова.