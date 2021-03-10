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    15:00, 10 Март 2021 | GMT +6

    Свыше 250 студентов станут участниками WorldSkills Aqmola-2021

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 250 участников соберет региональный чемпионат WorldSkills Aqmola-2021, который стартует в Акмолинской области 18 марта 2021 года. В числе участников – 30 колледжей региона, а также гости из Костаная и СКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, более 250 участников выступят на «олимпиаде рабочих рук» по 57 компетенциям. Это «ІТ-решения для бизнеса», «Мехатроника», «Электромонтажное дело», «Парикмахерское дело», «Поварское дело» и многие другие. Несколько компетенций будут заявлены впервые: «Сити-фермер», «Smart-агрономия», «Виртуальная и добавленная реальность» и «Преподавание музыки». Благодаря последней возможность участия в чемпионате появилась и у студентов музыкального колледжа имени Биржан сала.

    «География участников расширяется. По компетенции «Ветеринария» изъявили желание участвовать студенты колледжей Костанайской, Северо-Казахстанской областей, также в этом году в чемпионате профмастерства принимают участие студенты НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» и воспитанники Дворца детства и юношества «Болашак сарайы».

    WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования с помощью объединения лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире путем организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в каждой отдельной стране, а также в мире в целом», - отметили в ведомстве.

    Площадки по компетенциям регионального чемпионата WorldSkills Aqmola развернутся на базе восьми колледжей региона.

    Как добавили в ведомстве, акмолинские студенты участвуют в этом движении с 2015 года, при этом занимают призовые места и показывают хороший уровень профессиональной подготовки, постоянно входя в тройку лидеров по республике.

    Чемпионат будет иметь скользящий график - с 18 марта по 15 апреля - в связи с предупреждением развития коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Образование Акимат Молодежь Акмолинская область
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