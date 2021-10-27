Свыше 250 родителей наказали за неисполнение своих обязанностей в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 254 родителя. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ДП города Нур-Султана Нэлля Дощанова, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Сотрудниками ювенальной полиции на постоянной основе проводятся мероприятия по оздоровлению молодежной среды, оказывается помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе детям, воспитывающимся в неблагополучных и социально-уязвимых семьях. С начала года за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 254 родителя», - сказала Нэлля Дощанова.

Спикер добавила, что в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предупреждения детской безнадзорности и беспризорности сотрудниками ювенальной полиции еженедельно в выходные дни и в период праздничных дней на территории столицы проводятся локально-рейдовые мероприятия.

«За истекший период текущего года проведено порядка 220 локально-рейдовых отработок. За 9 месяцев текущего года к административной ответственности привлечено 4 909 лиц, из них родителей, законных представителей – 3834, несовершеннолетних – 939, иных взрослых лиц – 136», - уточнила Нэлля Дощанова.