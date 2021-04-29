Свыше 250 проектов по программе «Экономика простых вещей» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области идет планомерная работа по замещению импортных социально-значимых продовольственных товаров на местные в рамках программы «Экономика простых вещей», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

По информации управления предпринимательства и промышленности, в области будет охвачен ряд сфер деятельности, таких как здравоохранение, сельское хозяйство, животноводство и другие, где 256 проектов малого и среднего бизнеса будут профинансированы.

«Задачу развивать так называемую «экономику простых вещей» поставил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В рамках данного поручения во всех регионах нашей области проводятся мероприятия по оказанию поддержки в форме субсидирования объектов предпринимательства», - отметили в ведомстве.

Благодаря льготному кредитованию с начала осени прошлого года в Шортандинском районе открылась новая молочно-товарная ферма ТОО «MilkProduct» на 128 голов маточного поголовья симментальской породы, завезенных из Германии. Мощность предприятия в год составляет 4,5 тыс. тонн молочной продукции. Трудоустроено порядка 15 человек. По словам директора товарищества Данияра Есетова, проект реализуется в двух этапах и завершится уже к концу текущего года.

« Воспользовались программой «Агрокредитная корпорация», которая стала для нас очень существенной поддержкой. На сегодня предприятием закупается порядка 20 тонн молока в месяц. Реализуем продукцию в крупные города страны. Это Нур-Султан, Темиртау, Кокшетау, Петропавловск и Павлодар. В наших планах – развитие производства и наращивание объёмов. С такой поддержкой, какую оказывает предпринимателям «Экономика простых вещей», это вполне реально», - отметил предприниматель Данияр Есетов.