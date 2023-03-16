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Свыше 250 млн тенге выделят на обработку лесного фонда от вредителей в Кызылординской области

16 Марта 2023, 13:10
Свыше 250 млн тенге выделят на обработку лесного фонда от вредителей в Кызылординской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как будет организована работа по обработке государственного лесного фонда от вредителей, сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году выделение средств из республиканского бюджета в сумме 254,6 млн тенге запланировано на обработку государственного лесного фонда от вредителей в Кызылординской области (на площади 40 тысяч га), так как только в данном регионе площадь, зараженная вредителями, превышает 1 тысячу га», - отметил Роман Скляр.

Согласно опубликованным данным, по утвержденному перечню особо опасных вредителей и болезней леса, а также Правилам борьбы с ними обработка территории государственного лесного фонда, зараженной вредителями, площадью более 1 тысячи гектаров осуществляется за счет средств республиканского бюджета, менее 1 тысячи гектаров за счет средств местного бюджета или средств, полученных государственными учреждениями в сфере лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий от оказания платных видов деятельности.

«В то же время, обработка от вредителей и болезней леса на площади 169 тысяч га планируется местными исполнительными органами за счет средств местных бюджетов», - уточнил Роман Скляр.


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