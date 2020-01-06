Свыше 250 команд примут участие в соревнованиях по робототехнике в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Соревнования по робототехнике пройдут в Алматы. В них будут участвовать 266 школьных команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7-9 января 2020 года в городе Алматы в рамках цифровизации пройдут международные соревнования по робототехнике», - сообщили в акимате Алматы.

Соревнования пройдут среди учащихся организаций образования по следующим категориям:

- VEX EDR, VEX IQ;

- Первая лига LEGO (FLL);

- MAKEX;

- Всемирная олимпиада дронов;

- Большое путешествие;

- Робо-СУМО.

В соревновании будут участвовать школьных 266 команд из 16 регионов Казахстана, а также из городов Бишкека, Душанбе, Ташкента.

Соорганизатором данного мероприятия выступает АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».