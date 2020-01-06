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Свыше 250 команд примут участие в соревнованиях по робототехнике в Алматы

6 Января 2020 14:48
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Свыше 250 команд примут участие в соревнованиях по робототехнике в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Соревнования по робототехнике пройдут в Алматы. В них будут участвовать 266 школьных команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7-9 января 2020 года в городе Алматы в рамках цифровизации пройдут международные соревнования по робототехнике», - сообщили в акимате Алматы.

Соревнования пройдут среди учащихся организаций образования по следующим категориям:

- VEX EDR, VEX IQ;

- Первая лига LEGO (FLL);

- MAKEX;

- Всемирная олимпиада дронов;

- Большое путешествие;

- Робо-СУМО.

В соревновании будут участвовать школьных 266 команд из 16 регионов Казахстана, а также из городов Бишкека, Душанбе, Ташкента.

Соорганизатором данного мероприятия выступает АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».


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Ключевые слова: Алматы, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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