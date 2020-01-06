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Свыше 250 команд примут участие в соревнованиях по робототехнике в Алматы
6 Января 2020 14:48
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Соревнования по робототехнике пройдут в Алматы. В них будут участвовать 266 школьных команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«7-9 января 2020 года в городе Алматы в рамках цифровизации пройдут международные соревнования по робототехнике», - сообщили в акимате Алматы.
Соревнования пройдут среди учащихся организаций образования по следующим категориям:
- VEX EDR, VEX IQ;
- Первая лига LEGO (FLL);
- MAKEX;
- Всемирная олимпиада дронов;
- Большое путешествие;
- Робо-СУМО.
В соревновании будут участвовать школьных 266 команд из 16 регионов Казахстана, а также из городов Бишкека, Душанбе, Ташкента.
Соорганизатором данного мероприятия выступает АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Ключевые слова: Алматы, Цифровой Казахстан,
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