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Свыше 25 тысяч рабочих мест планируют создать в Павлодарской области

21 Января 2023, 10:10
Свыше 25 тысяч рабочих мест планируют создать в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области намерены создать свыше 25 тысяч рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы акима области, в прошлом году в регионе создали более 21 тысячи рабочих мест. В этом году планируется трудоустроить еще больше людей.

«Нами разработана региональная карта занятости на 201 проект с созданием 25,2 тысячи рабочих мест», – сообщила на аппаратном совещании руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова.

Глава региона Асаин Байханов поручил управлению координации занятости и социальных программ обеспечить выполнение принятых проектов и каждые десять дней формировать сводную информацию по реализации региональной карты занятости. Администраторам бюджетных программ совместно с акимами городов и районов необходимо провести работу по размещению вакансий в информационной системе «Электронная биржа труда».
Также Асаин Байханов поручил акимам взять на личный контроль и вопрос переселенцев.
«В первую очередь необходимо создать условия: обеспечить работой, жильем и своевременно выплатить субсидии», – подчеркнул Асаин Байханов.

В этом году для прибывших в область по программе переселения из трудоизбыточных регионов предусмотрен сертификат экономической мобильности на 1300 месячных расчетных показателей, или около 4,4 миллиона тенге. Его можно использовать для приобретения жилья, вложиться в строительство своего дома или использовать как первоначальный взнос по ипотеке.

Фото: Pavlodarnews.kz


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