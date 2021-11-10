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Свыше 25 тысяч детей родились «из пробирки» в Казахстане

10 Ноября 2021 18:15
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Свыше 25 тысяч детей родились «из пробирки» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 25 тысяч детей родились «из пробирки» в Казахстане с 1995 года. Об этом на брифинге в СЦК рассказала директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Казахстане лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий начато еще с 1995 года, прошли программу около 85 тысяч супружеских пар. На сегодняшний день родилось более 25 тысяч детей «из пробирки», в стране действуют 27 центров экстракорпорального оплодотворения, которые соответствуют всем мировым стандартам. В этих центрах работают высококвалифицированные специалисты», - отметила Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Магрипа Ембергенова.

По ее словам, показатель эффективности лечения по факту рождения ребенка (take baby home) находится на уровне 30%, что соответствует показателю лучших европейских клиник.

«Важным достижением отечественного здравоохранения является внедрение с 2010 года государственной программы по лечению пациентов с бесплодием методами ВРТ за счет средств республиканского бюджета. С 2010 года в рамках ГОБМП было профинансировано почти девять тысяч программ ВРТ, в результате родилось три тысячи детей. В то же время по данным информационных систем в стране зарегистрировано свыше 14 тысяч женщин и свыше 100 тысяч мужчин с диагнозом «бесплодие», часть из которых будет нуждаться в вспомогательных технологиях», - отметила Магрипа Ембергенова.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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