27 Августа 2022 14:03

Свыше 25 тыс. пациентов с подозрением на онкозаболевание в РК прошли осмотр вне очереди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения в этом году внедрило «зеленый коридор» для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. Вне очереди и без ограничений за шесть месяцев этого года осмотр прошли свыше 25 тыс. пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За шесть месяцев 2022 года по «зеленому коридору» прошло свыше 25 тыс. человек, из них более 19 тыс. пациентам (76%) установлен диагноз злокачественных новообразований. На законодательном уровне предусмотрено лекарственное обеспечение для населения в отдаленной сельской местности на базе объектов сельского здравоохранения, не входящее в амбулаторное лекарственное обеспечение. В 1513 отдаленных селах будут открыты аптечные киоски в медицинских организациях», - сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев.

В целях охвата незастрахованных граждан и повышения доступности медицинской помощи в системе ОСМС внесены дополнения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» по внедрению альтернативного подхода вхождения в систему ОСМС путем оплаты взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед, с аннулированием задолженности за истекший период.

Жандос Буркитбаев также отметил увеличение парка автотранспорта службы скорой медицинской помощи, который насчитывает сейчас более 2,5 тыс. единиц.

Населению также стали доступны 80 видов высокотехнологичных медицинских услуг.

По словам спикера, в этом году также расширен перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств. Новыми лекарственными средствами планируется обеспечить более 2 тыс. детей.