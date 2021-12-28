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Свыше 242 тысяч подростков получили первый компонент вакцины Pfizer в РК

28 Декабря 2021 08:40
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Свыше 242 тысяч подростков получили первый компонент вакцины Pfizer в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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27 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 301 675 человек, II-м компонентом - 108 582 человек. Из них:

I-й дозой: п одростки – 242 103, б еременные женщины – 17 368, к ормящие женщины – 42 186

II-й дозой; п одростки – 87 670, б еременные женщины – 5 872, к ормящие женщины – 15 038.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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