Свыше 2400 интервьюеров привлекут для основного этапа переписи населения в Алматы
Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Департамента Национального Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Алматы Айдар Абилдабеков.
По словам А. Абилдабекова, для проведения основного этапа переписи жителей города Алматы привлечены 2416 интервьюеров, 345 инструкторов-контролеров и 37 уполномоченных. Кроме того, в переписных пунктах для проведения онлайн-переписи задействованы 146 волонтеров.
«Мы привлекли к участию в переписи безработных горожан, пенсионеров и студентов. Переписчики-интервьюеры привлекаются на один месяц. Каждый получит заработную плату в размере 104 тысяч тенге», - сообщил руководитель Департамента Национального Бюро статистики по городу Алматы.
За 15 дней в Казахстане онлайн-перепись прошли прошли 2 886 150 респондентов. На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 2 487 415 человек, авторизовавшись на портале egov – 284 659 человек, еще 114 076 респондентов ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu.
В Алматы онлайн-перепись прошли 264 268 человек. При этом 86% использовали для этого платформу sanaq.gov.kz , другие 10% - сайт egov.kz , 4% жителей ответили на вопросы посредством мобильного приложения Aitu.
По итогам переписной кампании предварительно лидирует Ауэзовский район, на втором месте по активности Алатауский и замыкает тройку лидеров Наурызбайский. Примерно равное количество участников переписи в Бостандыкском, Турксибском, Алмалинском районах. Чуть менее активны жители Медеуского и Жетысуского районов.
А. Абилдабеков рассказал, что пройти онлайн-перепись достаточно просто. К примеру, это можно сделать со своего мобильного телефона, скачав «Айту-месенджер». Затем зарегистрироваться и ответить на вопросы переписной анкеты так же, как и на специализированном сайте sanaq.gov.kz.
В режиме онлайн принять участие в переписи можно будет до 15 октября. Что касается офлайн-этапа, то он пройдет с 1 по 30 октября.
Руководитель ведомства поблагодарил алматинцев за проявленную активность и призвал пройти перепись в режиме онлайн. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный.