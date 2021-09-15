Свыше 2400 интервьюеров привлекут для основного этапа переписи населения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы привлекут свыше 2400 интервьюеров для основного этапа переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Департамента Национального Бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по городу Алматы Айдар Абилдабеков.

По словам А. Абилдабекова, для проведения основного этапа переписи жителей города Алматы привлечены 2416 интервьюеров, 345 инструкторов-контролеров и 37 уполномоченных. Кроме того, в переписных пунктах для проведения онлайн-переписи задействованы 146 волонтеров.

«Мы привлекли к участию в переписи безработных горожан, пенсионеров и студентов. Переписчики-интервьюеры привлекаются на один месяц. Каждый получит заработную плату в размере 104 тысяч тенге», - сообщил руководитель Департамента Национального Бюро статистики по городу Алматы.

За 15 дней в Казахстане онлайн-перепись прошли прошли 2 886 150 респондентов. На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 2 487 415 человек, авторизовавшись на портале egov – 284 659 человек, еще 114 076 респондентов ответили на вопросы переписи, используя приложение Aitu.

В Алматы онлайн-перепись прошли 264 268 человек. При этом 86% использовали для этого платформу sanaq.gov.kz , другие 10% - сайт egov.kz , 4% жителей ответили на вопросы посредством мобильного приложения Aitu.

По итогам переписной кампании предварительно лидирует Ауэзовский район, на втором месте по активности Алатауский и замыкает тройку лидеров Наурызбайский. Примерно равное количество участников переписи в Бостандыкском, Турксибском, Алмалинском районах. Чуть менее активны жители Медеуского и Жетысуского районов.

А. Абилдабеков рассказал, что пройти онлайн-перепись достаточно просто. К примеру, это можно сделать со своего мобильного телефона, скачав «Айту-месенджер». Затем зарегистрироваться и ответить на вопросы переписной анкеты так же, как и на специализированном сайте sanaq.gov.kz.

В режиме онлайн принять участие в переписи можно будет до 15 октября. Что касается офлайн-этапа, то он пройдет с 1 по 30 октября.

Руководитель ведомства поблагодарил алматинцев за проявленную активность и призвал пройти перепись в режиме онлайн. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный.