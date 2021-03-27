Свыше 240 идей по благоустройству столицы поступило от жителей на сайт Birge

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram сообщил о том, что в течение 40 дней на сайт Birge от горожан поступило свыше 240 предложений, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Дорогие жители и гости столицы! Ранее я сообщал о запуске платформы Birge , куда вы можете отправлять ваши предложения по развитию нашей столицы. Для удобства предложения разделили по направлениям. Отдельно выделили такие категории, как снос аварийного ветхого жилья, экология, газификация, озеленение, общественные пространства, уличное освещение, защита животных, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, образование, безопасность, здравоохранение, социальная сфера, транспорт и т.д.

За 40 дней работы сайта Birge поступило более 240 предложений от наших горожан. Среди которых самые разные предложения: от создания единой студенческой карты и открытия новых общественных пространств, до внедрения умных технологий в сферы транспорта, ЖКХ и т.д.

На начальном этапе было отобрано 30 предложений, по ним запущено голосование. На онлайн-голосование представлены такие категории, как общественное пространство, ЖКХ, образование, бизнес, экология, защита животных, уличное освещение, транспорт, урбанистика-городская среда, туризм, культура, социальная сфера. Вы можете проголосовать за ту идею жителя, которая вам нравится. Идеи, поддержанные большинством горожан, реализуем в столице. Онлайн-голосование по первым 30 проектам открыто c 19.03 – 19.04.2021.

Кроме того, горожане также могут оставлять свои предложения по дальнейшему развитию города. Совместными усилиями мы сможем сделать нашу столицу комфортной для проживания!», - написал аким столицы.