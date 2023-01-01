Свыше 24 тысяч полицейских дежурили в новогоднюю ночь по всему Казахстану

1 Января 2023, 08:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава МВД Марат Ахметжанов проверил, как подчиненные несут службу и обеспечивают дорожную безопасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«От ваших действий зависит своевременный прием обращений граждан, прибытие нарядов на место происшествия, оперативное оказание помощи нашим гражданам. Они должны быть уверены: государство в лице полиции обеспечит их безопасность и защитит покой», – сказал глава ведомства.

По словам главного полицейского, обстановка в стране стабильная. В новогоднюю ночь по Казахстану свыше 24 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии обеспечивают безопасность граждан. Только по Астане в канун Нового года на улицах работают тысячи сотрудников. Центр оперативного управления обеспечивает контроль за ситуацией в городе. Наряды оперативно реагируют на все вызовы, которые поступают.

Марат Ахметжанов также лично поздравил дежурные наряды полиции с Новым годом. Он пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья и счастья и заверил, что полицейские приложат все усилия в обеспечении безопасности граждан.

Фото: Рolisia.kz