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Свыше 24 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
29 Июля 2022 12:23

Свыше 24 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 29 июля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 24 285 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Среди получающих лечение 24 080 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 205 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находятся 1490 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 795 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.


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