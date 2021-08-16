Свыше 2300 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 2300 преступлений раскрыто полицейскими в течение суток. Об этом на онлайн брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3370 преступлений, 2341 из них раскрыто в течении суток.

Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 6 убийств, 14 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, раскрыто 40 грабежа, 496 краж чужого имущества», - рассказал Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось о том, что женщина вылетела из авто при ДТП в Павлодаре. Инцидент попал на видеорегистратор водителя-очевидца. «В результате ДТП, 38-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу», – сообщил Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В полиции отметили, автомашина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.

С начала текущего года на территории области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых погибли 20 и травмированы 410 человек. В том числе, в городе Павлодаре зафиксировано 162 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, еще 225 получили различные травмы.