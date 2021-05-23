Свыше 230 нарушителей пожарной безопасности выявили в ВКО
«С начала пожароопасного сезона текущего года на территории области зарегистрирован 31 лесной пожар, уничтоженная огнем лесная площадь составила 310,83 га, также в регионе произошло 79 загораний на площади 1734 га. Чтобы стабилизировать обстановку в области создано 69 совместных мобильных групп, с численностью 384 человек, из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Мобильными группами проведено 280 рейдовых мероприятий, по результатам было выявлено 232 нарушителя требований пожарной безопасности. Сотрудниками гражданской защиты мобильных групп возбуждены и рассмотрены 230 административных материалов по статье 336 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» «Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов» и 2 материла по статье 410 части 1 «Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности», - сообщили в ДЧС.
Как отметили в ведомстве, нарушителями чаще всего становятся жители, допускающие неосторожность при обращении с огнем и разводящие на своих участках костры с игнорированием элементарных мер безопасности.
Особую обеспокоенность вызывают у спасателей лесные пожары. Оставленный непотушенный костер и неосторожность с огнем граждан, посещающих лес являются первопричиной возникновения пожаров.
Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, ДЧС ВКО напомнили о том, что следует соблюдать меры безопасности:
- Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;
- Не разводить костры в пожароопасный период;
- Не сжигать мусор в лесу;
- Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом; бензином или другим горючим материалом;
- Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.