Свыше 230 нарушителей пожарной безопасности выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специально созданные мобильные группы в Восточно-Казахстанской области выявили​ 232 нарушителя пожарной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«С начала пожароопасного сезона текущего года на территории области зарегистрирован 31 лесной пожар, уничтоженная огнем лесная площадь составила 310,83 га, также в регионе произошло 79 загораний на площади 1734 га. Чтобы стабилизировать обстановку в области ​ создано 69​ совместных мобильных групп, с численностью 384 человек, из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Мобильными группами проведено 280 рейдовых мероприятий, по результатам было выявлено 232 нарушителя требований пожарной безопасности. Сотрудниками гражданской защиты мобильных групп возбуждены и рассмотрены 230 административных материалов по статье 336 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» «Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов» и 2 материла ​ по статье 410 части 1​ «Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности», - сообщили в ДЧС.

Как отметили в ведомстве, нарушителями чаще всего становятся жители, допускающие неосторожность при обращении с огнем и разводящие на своих участках костры с игнорированием элементарных мер безопасности.

​Особую обеспокоенность вызывают у спасателей лесные пожары. ​ Оставленный непотушенный костер и неосторожность с огнем граждан, посещающих лес являются первопричиной возникновения пожаров.

​Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, ​ ДЧС ВКО напомнили о том, что следует соблюдать меры безопасности:

- Не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

- Не разводить костры в пожароопасный период;

- Не сжигать мусор в лесу;

- Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом; бензином или другим горючим материалом;

- Не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.