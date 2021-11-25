Свыше 23 тысяч казахстанцев наказаны за переход железнодорожных путей в неположенном месте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала т.г. за переход ж/д путей в неустановленных местах транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено более 23 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

За 10 месяцев текущего года на участках обслуживания Департамента полиции на транспорте МВД РК зафиксировано 98 фактов железнодорожного травматизма, из них 66 со смертельным исходом, в том числе погибли 6 детей. Об этом рассказал начальник отдела Управления административной полиции Департамента Кайрат Ахмурзаев в ходе открытой профессиональной площадки «Дорога БЕЗопасности».

По его словам, основные причины - это переход железнодорожных путей в неустановленном месте, нарушение правил безопасности. К несчастному случаю приводит и игнорирование гражданами предупреждений, также желание сократить свой маршрут передвижения и халатное отношение к личной безопасности.

К. Ахмурзаев также отметил, что наибольшее количество наездов на людей зарегистрировано на станции Алматы -14 фактов, на ст.Уральск - 13, Шымкент - 11 и 10 - на ст. Караганда-Сортировочная.

За текущий период зарегистрировано 2271 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 500, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1708. Для предотвращения подобных случаев транспортные полицейские совместно с железнодорожниками регулярно проводят профилактические мероприятия. В результате которых, с начала этого года за переход железнодорожных путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено более 23 тыс. человек.

«Особую тревогу вызывает состояние детского травматизма, в том числе и со смертельными последствиями. Изучение обстоятельств вышеуказанных фактов позволяют сделать выводы о том, что основными причинами случившегося является отсутствие должного контроля за поведением несовершеннолетних детей со стороны взрослых. Поэтому родителям необходимо проявлять бдительность», - резюмировал подполковник полиции.