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Свыше 23 тысяч человек трудоустроены на постоянные рабочие места в 2020 году в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
8 Января 2021, 18:41
Свыше 23 тысяч человек трудоустроены на постоянные рабочие места в 2020 году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы Данияр Алкебайулы рассказал о принимаемых мерах по содействию занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Данияр Алкебайулы, в 2020 году в целях оказания содействия в трудоустройстве и направления на активные меры безработных граждан продолжена реализация государственной программы «Еңбек» по трем направлениям.

В рамках первого направления предлагается профессиональное обучение, в том числе на краткосрочных курсах.

Так, обучение на курсах в 2020 году прошли 1 005 человек в 25 учебных центрах по 27 профессиям (специальностям). Завершили обучение 932 человека, из них трудоустроены 624 человека, или 67%. Выделено 226,9 млн тенге.

По второму направлению в рамках антикризисных мер выделено 947,3 млн тенге на предоставление 1 705 безвозмездных грантов по 555 тысяч тенге на открытие собственного бизнеса или продвижения существующего. Основными видами деятельности, получившими гранты, стали швейное дело, приготовление пищи, маникюрное и парикмахерское искусство и др.

В рамках третьего направления увеличен план по общественным работам с 3 до 14 тысяч. Воспользовались данной мерой содействия занятости порядка 16 тысяч безработных на 5,8 млрд тенге. На другие временные рабочие места направлено 2,7 тысячи человек, в том числе молодежную практику – 1,5 тысячи выпускников вузов и колледжей.

Трудоустроены на постоянные рабочие места – 23 897 человек. Из них в рамках госпрограмм 735 человек, через портал «Еңбек» – 11 403, без мер господдержки – 11 759.

В рамках государственных и правительственных программ создано 76 301 новое рабочее место (в том числе 35 032 постоянных), из них: субъектами предпринимательства – 30 032, по госпрограммам «Еңбек» – 18 648, развития регионов – 824, «ДКБ-2020» – 3 540, ДКЗ – 21 863, «Нұрлы жер» – 455, развития образования и науки – 70, ГПИИР – 869.

В рамках антикризисных мер реализуется «Дорожная карта занятости». На 228 проектах создано порядка 21,8 тысяча рабочих мест, через Центр занятости трудоустроено около 11 тысяч безработных, доля трудоустроенной молодежи составляет 37%.


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