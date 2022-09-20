20 Сентября 2022, 10:12

Свыше 23 млн тенге штрафов заплатят нарушившие сантребования костанайские школы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За нарушение санитарных требований ряд школ в Костанайской области оштрафованы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санэпидконтроля Министерства здравоохранения РК.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области и его территориальными подразделениями осуществляется контроль за 461 школой, а также 9 школами-интернатами, в которых обучаются более 114 тыс. школьников.

«За прошедший учебный год специалистами области проведено 276 проверок по особому порядку, из них нарушения выявлены на каждом втором объекте, а это 179 школ. Внеплановых проверок было 117, несоответствия зафиксированы в 12 зданиях. По выявленным нарушениям санитарных требований наложено 200 штрафов на сумму более 23,5 млн тенге, направлено в судебные органы 9 материалов, столько же принято решений. Выдано 169 предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отстранены временно от работы для прохождения медицинского осмотра 41 человек», - сообщили в ведомстве.

По результатам анализа проверок и санэпидситуации в адрес местных исполнительных органов Костанайской области, а также объектов образования направлена информация, даны соответствующие предложения по улучшению санитарно-технического состояния объектов и созданию благоприятных условий для учащихся.

«Одним из важных в эпидемиологическом плане вопросов является организация питания. На сегодняшний день в 80% объектах образования питание организовывается субъектами малого и микробизнеса, которые не подлежат проверкам в плановом порядке в связи с действующим мораторием. В этой связи в первую очередь ответственность за соблюдение санитарных правил ложится на самих предпринимателей, а также администрацию объекта и бракеражные комиссии, созданные в школах», - пояснили в Комитете.