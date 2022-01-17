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Свыше 226 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин полностью вакцинировались в РК
17 Января 2022 08:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения обновило информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По состоянию на 16 января 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 439 535 человек, II-м компонентом - 226 008 человек.
Из них: I-й дозой подростки – 353 537, беременные женщины – 24 255, кормящие женщины – 61 700. II-й дозой подростки – 182 257, беременные женщины – 11 886, кормящие женщины – 31 853.
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