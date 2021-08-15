Свыше 220 тысяч человек занимаются спортом в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области спортом занимаются 226 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня более 600 детей бесплатно тренируются по 4 видам спорта в отремонтированном центральном плавательном бассейне, а к концу года количество посетителей достигнет около тысячи человек. В области в ближайшее время планируется открыть 315 дополнительных бесплатных детских секций. Всего же в регионе работают 139 спортивных объектов. Различными видами спорта регулярно занимаются 34,2% от общей численности населения области - 226 589 человек. 7 спортсменов из Атырау получили лицензии на участие в Паралимпийских играх в Токио. Атырауские спортсмены с начала года завоевали 550 медалей на различных чемпионатах страны», - рассказали в пресс-службе областного акимата.
По информации акимата, спортивные комплексы до конца текущего года будут сданы в селе Жанбай Исатайского района, селе Махамбет Махамбетского района, селе Макат Макатского района, селе Жарсуат Индерского района, селах Миялы и Сагыз Кызылкогинского района.
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