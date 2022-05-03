3 Мая 2022 07:35

Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Паралимпийском тренировочном центре столицы подвели итоги первого открытого республиканского турнира по инклюзивному чирлидингу, чир-спорту и мажорет-спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Танцевально-спортивные направления, такие как чир-спорт, мажорет-спорт и чирлидинг набирают популярность в стране.

«В соревновании, прошедшем в выходные дни, приняли участие более 220 детей из разных регионов страны. Команды состязались в 15 дисциплинах. Турнир проходил среди спортсменов с нарушениями мышечного развития, роста, психики и интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с соматическими заболеваниями», - сообщили в пресс-службе акимата столицы.

Цель мероприятия – социальная адаптация особенных детей в современном обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка, популяризация здорового образа жизни и распространение паралимпийских видов спорта среди людей с особыми физическими потребностями.

По итогам турнира все команды и участники были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками.

Стоит отметить, что Паралимпийский тренировочный центр ежемесячно посещают более 4000 людей с особыми физическими потребностями, которые занимаются 18 видами спорта и ходят в адаптированный тренажерный зал. Здесь же проводятся тренировки по парачирлидингу. Все услуги центра бесплатные.



