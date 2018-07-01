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Свыше 22 тысяч детей пойдут в первый класс в Карагандинской области

27 Июля 2018 16:43 153
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Свыше 22 тысяч детей пойдут в первый класс в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области идет подготовка к новому учебному году. По предварительным подсчетам, в 2018-2019 учебном году ожидается увеличение контингента учащихся. Только в первые классы пойдут 22 593 ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования области.

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Ежегодно в Карагандинской области увеличивается объем финансирования сферы образования. В этом году на ремонт в 207 организациях образования выделено свыше 6 миллиардов тенге, что на 1,5 миллиарда тенге больше, чем в прошлом году. На сегодня ремонтные работы проводятся в 134 школах, 50 детских садах, 6 учреждениях дополнительного образования, 10 колледжах, 5 интернатах и 2 детских домах.

В основном это ремонт кровли, замена окон, дверей, напольного покрытия и фасада. Капитальный ремонт будет проведен в 34 учреждениях образования на сумму 2,4 миллиарда тенге. На 33 объектах образования области ремонтные работы уже завершены.

Как сообщили в ведомстве, на покупку учебников и учебно-методических комплексов из бюджетов городов и районов выделено 2,6 миллиарда тенге или 100% от потребности. Продолжается работа по проведению процедуры государственных закупок и услуг по транспортировке и отгрузке учебников в организации образования.

Что касается школьной формы, ее ношение регламентируется приказом МОН РК № 26 от 14 января 2016 года, уставом школы и правилами внутреннего распорядка. Согласно ним, фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Дизайн формы согласуется с родительским комитетом.

 

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Образование,
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Автор:

Гульзат Сахова

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