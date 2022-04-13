Свыше 22 млрд тенге требуется для развития столичной системы образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления образования города Нур-Султан Нариман Еламанов заявил о дополнительной потребности 22,2 млрд тенге для образовательной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день бюджет управления образования составляет 149 млрд тенге. Дополнительно было выделено 4,4 млрд тенге. Мы заявляем о дополнительной потребности 22,2 млрд тенге. Основная сумма дополнительной потребности необходима на заработную плату, коммунальные услуги в связи с повышением цен на комуслуги, дизтопливо. Также 3 млрд тенге просим на капитальные расходы: видеокамеры, оснащение. Уже на протяжении долгих лет материальное оснащение не обновлялось», - пояснил замруководителя управления образования.

Нариман Еламанов также дополнительно запросил 3 млрд тенге на приобретение канцтоваров для подведомственных организаций и другие нужды, из них 1,5 млрд тенге на приобретение продуктов питания, 100 млн - на медикаменты, также 2 млрд 200 млн тенге – потребность в связи с проведением Года детей, 883,8 млн тенге – на гранты акима на 2022-2026 годы.

По информации столичного управления образования, в столице в системе образования зарегистрировано 247 организаций, из них 94 школы, 96 детских садов, также функционирует система дополнительного образования и колледжи.