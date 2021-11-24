Свыше 213 тысяч старых авто сдали казахстанцы на утилизацию за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять лет приемными пунктами в Казахстане принято 213 983 вышедших из эксплуатации транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подведены итоги реализации программы по утилизации старых автомобилей. За пять лет приемными пунктами принято у населения 213 983 вышедших из эксплуатации транспортных средств, из них 193 298 легковых автомобилей, 8027 автобусов и 12 658 грузовых авто. Общий размер выплат населению составил свыше 31,9 млрд тенге. Также в обмен на старые авто выдано 54 831 скидочных сертификатов. В рамках данной программы казахстанцы приобрели 29 759 новых автомобилей отечественного производства.

Выделенные 2380 квот на 2021 год по программе приема вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию были освоены за 8 месяцев текущего года. После согласования Министерства индустрии и инфраструктурного развития и экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан дополнительно выделено 1000 квот (580 тракторов, 420 комбайнов).

За период действия программы по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию было принято 3045 единиц сельхозтехники, это 2244 трактора и 801 комбайн.

Отметим, что в 2020 году была запущена программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Старые комбайны и тракторы принимаются в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. За легковые авто денежная выплата составляет 210 тысяч, за пассажирский и грузовой транспорт - от 420 тысяч до 630 тысяч тенге в зависимости от категории транспорта.

Принятые вышедшие из эксплуатации транспортные средства и сельхозтехника доставляются на завод по утилизации ВЭТС в Карагандинской области. На сегодняшний день специалистами завода переработано 194 462 вышедших из эксплуатации транспортных средств.