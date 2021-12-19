Свыше 210 тысяч человек получили вакцину «Pfizer» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«18 декабря 2021 года вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 210 098 человек, II компонентом - 38 967 человек. Из них I дозой: подростки – 166 820, беременные женщины – 12 509, кормящие женщины – 30 754; II дозой: подростки – 29 727, беременные женщины – 2 700, кормящие женщины – 6 538», - говорится в сообщении МВК.