13 Августа 2022 23:37

Свыше 210 тыс. евро предложили за сведения о причинах загрязнения реки в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция предложила 1 млн злотых (свыше 210 000 евро или более $220 тыс.) за информацию о преступниках, которые причастны к загрязнению реки на границе Германии и Польши. Власти говорят о возможном экологическом преступлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

«Мы хотим найти ответственных и наказать виновных в экологическом преступлении, о котором, вероятно, идет речь», - сказал руководитель правительства Матеуш Моравецкий.

Глава Западнопоморского воеводства Збигнев Богуцкий сообщил, что на Одре построят две плотины для сбора мертвой рыбы.

«Вещество, которое стало причиной загрязнения, не распознано ни польской, ни немецкой стороной», - отметил Збигнев Богуцкий.

Результаты изучения мертвой рыбы и проб воды, взятой из реки, должны быть известны в течение следующей недели. До тех пор подходить к воде, купаться, а также ловить рыбу не рекомендуется. Министр сельского хозяйства и окружающей среды федеральной земли Бранденбург Аксель Фогель (Axel Vogel) ранее отметил, что в реке сильно увеличилось содержание солей. Кроме того, как передал немецкий телеканал RBB, сотрудники государственной лаборатории, отвечающей за проверку качества воды, обнаружили во взятых пробах большое содержание ртути.

Премьер-министр Польши отправил в отставку двух высокопоставленных чиновников, которые не спешили реагировать на массовую гибель рыбы. Речь идет о начальнике государственного агентства «Польские воды» Пшемыславе Даце и о главном инспекторе охраны окружающей среды Михале Мистшаке.

Ранее сообщалось, что массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Одер на границе Германии и Польши.

Фото: dw.com