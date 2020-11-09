Свыше 210 млн тонн груза перевезено за 10 месяцев железнодорожным транспортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая погрузка на сети АО «НК «ҚТЖ» в октябре 2020 года составила 23,6 млн тонн. За отчетный период погружено 9,7 млн тонн каменного угля, что на 2% выше аналогичного показателя. В том числе в республиканском сообщении - 7 млн тонн, рост составил 4%. На экспорт отправлено 2,7 млн тонн твердого топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки».

Погрузка зерна нового урожая составила 968 тыс. тонн. В том числе на экспорт – 736 тыс. тонн.

Увеличилась отправка черных металлов на 19% (до 397 тыс. тонн), железной и марганцевой руды на 7% ( до 2,5 млн тонн), цветной руды на 9% (до 1,9 млн тонн).

В октябре, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, грузооборот вырос на 1,7% и составил 20,9 млрд тарифных т/км.

По итогам января-октября 2020 года, погрузка осталась на уровне прошлого года и составила 210 млн тонн груза.

Каменного угля погружено свыше 82,8 млн тонн, в том числе внутри республики – 58,6 млн тонн, что на 4% выше уровня прошлого года. Зерна перевезено 7 млн тонн, из них на экспорт – 5 млн тонн.

За 10 месяцев улучшилась погрузка железной и марганцевой руды на 3% ( до 22,7 млн тонн), цветной руды на 14% (до 19,4 млн тонн), химических удобрений на 7% (до 3,3 млн тонн), черных металлов - на 10% (до 4,1 млн тонн).

Тарифный грузооборот за 10 месяцев 2020 года составил 190 млрд ткм нетто. Этот показатель вырос на 3,5% к уровню прошлого года.



