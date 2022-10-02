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Свыше 21 тысячи педагогов трудится в организациях образования столицы

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2022, 14:42
Свыше 21 тысячи педагогов трудится в организациях образования столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в организациях образования столицы работают 21 тыс. 159 педагогов. В новом учебном году в школу было принято более 170 молодых специалистов. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель руководителя управления образования города Серик Адильбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В этом году в преддверии Дня учителя нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» будет награжден один педагог, нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» - семь педагогов, нагрудным знаком «Почетный педагог города Астаны» - четыре педагога.

За 2019-2022 годы курсы повышения квалификации и стажировки за рубежом прошли 243 педагога, из них во Франции – 12, Швейцарии – девять, Германии – шесть, Грузии – 27, Японии – 25, Дубае – 15, Великобритании – 89, Эстонии – 15, Латвии – два, Польше – два, РФ – 19, Малайзии – два, Турции – три, США – один, Финляндии – 15, ОАЭ – один.

В 2019 году в проекте «SHARE» приняли участие пять школ, в 2020 и 2021 годы – по восемь школ, в рамках проекта проводятся вебинары и менторские сессии. В 2019 году 27 педагогов, в 2022 году 56 педагогов посетили школы Боттишам, Саустон города Кембридж с целью обмена опытом по изучению деятельности.

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«Также в организациях образования столицы работают педагоги, подготовившие победителей республиканских и международных олимпиад. В этом году для педагогов, подготовивших победителей республиканских и международных олимпиад, выделен грант акима на сумму 10 миллионов тенге (по 300 тысяч каждому учителю). На 2022-2026 учебный год акиматом выделено 1206 образовательных грантов. Из них освоено 466 грантов из 1050, выделенных по педагогическим специальностям», - сообщил Адильбаев.


Фото : gov.kz




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