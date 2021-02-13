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Свыше 21 тысячи новых рабочих мест создали в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
13 Февраля 2021, 20:27
Свыше 21 тысячи новых рабочих мест создали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 21 тысячи новых рабочих мест создано в Акмолинской области в 2020 году, что на 30% больше предыдущего года. Об этом, отчитываясь перед населением, сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области уделяется повышенное внимание социальной поддержке граждан, заявили в акимате.

«В 2020 году в регионе было создано свыше 21-ой тысячи новых рабочих мест (рост по сравнению с 2019 годом на 30 %). При этом количество постоянных рабочих мест возросло более чем в 1,5 раза, превысив 13 тысяч», - отметил спикер.

По словам докладчика, в прошлом году в реализации программы «Еңбек» приняли участие более 10 тысяч акмолинцев. Микрокредиты получили 805 человек, был выдан 871 грант на реализацию новых бизнес-идей.

В рамках Дорожной карты занятости реализованы 430 инфраструктурных проектов на 445 млрд тенге. Дополнительно создано более 11 тысяч рабочих мест.

«Социальную поддержку в размере 42 500 тенге получили 167 тысяч акмолинцев, продуктово-бытовые наборы - свыше 35 тысяч человек по пяти категориям. В 2020 году изменен механизм выплаты адресной социальной помощи, он направлен на прозрачность и мотивацию к труду. АСП выплачена более 14 тысячам нуждающихся граждан, в том числе пяти тысячам детей предоставлен гарантированный социальный пакет. Жилищная помощь оказана 1270 гражданам, возмещены затраты на обучение 380 детям-инвалидам, воспитывающимся и обучающимся на дому», - добавил Е. Маржикпаев.


Акмолинская область   Социальная поддержка   Акимат   Занятость   Общество  
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