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Свыше 202 тысяч подростков прошли полную вакцинацию в Казахстане
19 Января 2022 08:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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18 января 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 482 873 человек,
II-м компонентом - 250 158 человек.
Из них I-й дозой: п одростки – 379 328, б еременные женщины – 25 464, к ормящие женщины – 65 337.
II-й дозой: п одростки – 202 481, б еременные женщины – 12 772, к ормящие женщины – 34 894.
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