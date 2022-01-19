Свыше 202 тысяч подростков прошли полную вакцинацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

18 января 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 482 873 человек,

II-м компонентом - 250 158 человек.

Из них I-й дозой: п одростки – 379 328, б еременные женщины – 25 464, к ормящие женщины – 65 337.

II-й дозой: п одростки – 202 481, б еременные женщины – 12 772, к ормящие женщины – 34 894.







