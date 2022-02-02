Свыше 2000 экспертиз назначено судмедэкспертами в связи с январскими событиями - Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре судебных экспертиз Министерства юстиции РК рассказали о том, какая работа проводилась судебно-медицинскими экспертами при январских событиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора по судебно-экспертным вопросам Центра судебных экспертиз работа судебно-медицинских экспертов территориальных подразделений во время январских событий проводилась в усиленном режиме. Судебно-медицинские эксперты выполняли свои функциональные обязанности, предусмотренные законодательством.

«На сегодняшний день по январским событиям назначено свыше 2000 экспертиз судебно-медицинских, товароведческих, строительных, пожаро-взрывотехнических, баллистических и других видов экспертиз. Эти цифры меняются практически ежедневно», - отметил Ильяс Исмаилов.

Спикер пояснил, сколько времени понадобилось на выяснение причин смерти погибших.

«Установление причины смерти предполагает проведение комплекса сопутствующих исследований: химико-токсикологическое, биологическое, а также гистологическое исследование. Результаты этих исследований в совокупности с другими данными подлежат оценке судебно-медицинского эксперта при формировании им выводов. При этом процессы производства гистологического и химико-токсикологического исследований могут занимать соответственно до 20 и 25 суток. Однако эксперты ориентированы на скорейшее завершение производства без ущерба качеству», - поделился представитель Центра судебных экспертиз.

Ильяс Исмаилов также рассказал о том, какая работа проводилась судебно-медицинскими экспертами.

«Во всех регионах территориальные подразделения Центра судебных экспертиз функционировали в усиленном режиме. Кроме того, учитывая необходимость мобилизации кадров в регионах, где имелись факты массовых беспорядков, ЦСЭ проработан вопрос создания достаточного резерва судебных экспертов для направления их в эти регионы. 26 экспертов уже направлены дополнительно к имеющемуся штату экспертов в Алматы. Аналогичная работа проводится в Шымкенте, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. Проработан вопрос подготовки необходимого кадрового резерва и для этих регионов. По мере поступления материалов эксперты будут направлены туда», - рассказал спикер.

По словам Ильяса Исмаилова, причины, осложняющие установление причины смерти, зависят от конкретных обстоятельств дела. К примеру, отравления, обугливание и др. Для задач по установлению причин смерти в таких случаях, применяются указанные выше вспомогательные методы исследования.

- Что стало причиной гибели людей, доставленных в морг в тот период? Есть ли точные данные о погибших от пули или других телесных повреждений? Поступали ли уже обгоревшие тела? Сколько судебно-медицинских экспертиз назначено по бандитам и по мирным жителям?

«В соответствии с законодательством о судебно-экспертной деятельности сведения, которые стали известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы не подлежат разглашению. Для получения указанных сведений рекомендуем обратиться в уполномоченные органы. За разглашение этих сведений предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной», - добавил Ильяс Исмаилов.