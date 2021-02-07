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    09:45, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Свыше 200 женщин прошли осмотр против рака в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 200 женщин прошли осмотр в рамках Дня открытых дверей в городском онкоцентре в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция была проведена в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.

    В ходе мероприятия у 5 женщин был выявлено подозрение на рак груди, у 165 выявлена фиброзно-кистозная мастопатия, проведено порядка 50 УЗИ-исследований. Все пациенты с диагнозом рак направлены на более детальную диагностику в поликлинику.

    «Мы ещё раз убеждаемся, что проведение таких мероприятий способствуют не только улучшению доступности обследования населения, но и раннему выявлению онкопатологии, а также информированию населения о факторах риска развития онкологических заболеваний»,- отметил врач-маммолог Ерлан Тусупбеков.

    Ежегодно в Алматы выявляют более 500 новых случаев рака молочной железы.

    Только за прошлый год в мегаполисе скринингом рака молочной железы было охвачено почти 70 тыс. Среди них у 112 был выявлен рак, у 15719 выявлены доброкачественные новообразования. Взято на учет 593 женщин с диагнозом рак молочной железы.

    Специалисты ещё раз доводят до сведения, что необходимо регулярно проходить скрининг, который является ключевым средством профилактики рака. Прохождение регулярного осмотра позволяет предотвратить эту болезнь, а в случае выявление рака на ранней стадии даже полностью излечить.

    В Казахстане ежегодно регистрируется около 36 тысяч новых случаев рака. С начала пандемии свыше двух тысяч онкобольных казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
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