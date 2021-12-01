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Свыше 200 женщин привились Pfizer в Атырауской области

1 Декабря 2021 04:04
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Свыше 200 женщин привились Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 222 беременные и кормящие женщины привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время прививки от коронавирусной инфекции Pfizer всего получили 396 человек. Это 13 беременных женщин; 209 кормящих матерей; 174 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.
Среди женщин вакцинация проводится при их добровольном согласии, подростки вакцинируются с разрешения родителей.
Ранее сообщалось, как Атырауская область готова к развитию ситуации с COVID-19.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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