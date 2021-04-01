Свыше 200 заявок принято на соискание Национальной премии «Тұмар-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На соискание Национальной премии «Тұмар-2021» уже принято 233 заявки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего на казахском языке поступило 80, а на русском 153 заявки. В номинации «Лучший телевизионный сериал» на рассмотрение поступило 13 работ, в номинации «Лучший документальный фильм» - 40 работ, 20 заявок поступило в номинации «Лучшая информационная программа», еще 22 заявки - в номинации «Лучший социальный проект», 12 заявок - в номинации «Лучшее ток-шоу».

В номинации «Лучшая развлекательная программа» поступило 14 заявок, в номинации «Лучший телеведущий» - 38 заявок, в номинации «Лучший тележурналист» - 36 заявок, также 30 заявок поступило в номинации «Лучшая режиссерская работа», по номинации «Лучший региональный телеканал» - 8 заявок.

По состоянию 31 марта, соискание премии заявку подали телеканалы Хабар, РТРК «Қазақстан», Astana TV, Qazaq TV, Первый канал Евразия, Almaty TV, 31 канал, Atameken Business, МТРК «МИР», Abai TV, MAŃǴYSTAÝ, Semei, Хабар 24, ЕлАрна, Гакку ТВ, Новое телевидение, Ирбис ТВ, Caspian News, SARYARQA, Жетісу.

Напомним, 1 марта на сайте tvtumar.kz стартовал прием заявок на соискание Национальной премии «Тұмар-2021». К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.

В 2021 году премия состоится в юбилейный пятый раз. Она была учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Главная цель премии – стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.