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Свыше 200 военнослужащих приняли присягу в Семее

31 Августа 2020 17:53
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Свыше 200 военнослужащих приняли присягу в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в одной из воинских частей состоялось торжественное мероприятие по приведению к военной присяге молодого пополнения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

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В торжественном мероприятии приняли участие командующий войсками регионального командования «Восток», представители городского акимата, управления по делам обороны, а также ветеран Вооруженных Сил подполковник запаса Айдар Смагулов. Они поздравили военнослужащих с важным в их службе днем, пожелали успехов в прохождении воинской службы.


«В настоящее время в армию призываются физические развитые, образованные, морально устойчивые и сознательные юноши. Они станут достойными приемниками славных боевых традиции наших предков и примером беззаветного служения Родине», - отметил командующий войсками регионального командования «Восток» генерал-майор Асан Жусупов.
Принятие военной присяги – событие волнующее и торжественное для каждого солдата. Всего в этой церемонии приняли участие свыше 200 военнослужащих.


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#Восточно-Казахстанская область   #Армия  
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Орал Ерланулы

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