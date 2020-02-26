Свыше 200 военнослужащих отмечают новоселье в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане 232 военнослужащих, проходящих службу в воинских частях регионального командования «Восток», воспользовались правом на приобретение жилья по государственной программе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Восток».

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2018 года Вооруженные силы РК перешли к новой системе обеспечения жильем военнослужащих. Благодаря новой программе удалось не только обеспечить всех военнослужащих жилищными выплатами, но и внедрить механизм приобретения собственного жилья совместно с банками второго уровня.

В настоящее время военнослужащими активно подаются документы для участия в ипотечных программах. Через жилищные выплаты, перечисляемые на специальные счета, военнослужащие могут в короткие сроки накопить необходимую сумму на первоначальный взнос и после приобрести жилье в любом регионе нашей страны.

В соответствии с законодательством военнослужащие могут использовать жилищные выплаты на приобретение жилища с использованием ипотечного кредита, оплату аренды жилья, в том числе с последующим выкупом, уплату взносов при участии в долевом строительстве в жилищном и жилищно-строительном кооперативе, накопление жилищных строительных сбережений и улучшение жилищных условий.

«Я одним из первых воспользовался своим правом на приобретение недвижимости по программе, поскольку у меня на момент начала приема заявлений уже на счете накопилось сумма, позволяющая внести первоначальный взнос. Действительно, с внедрением данной программы многие мои сослуживцы как и я смогли решить свой квартирный вопрос. Я уже второй год проживаю в своей квартире, здесь у меня родился третий ребенок, дочь Айганым. Я очень рад тому, что наше государство уделяет внимание социальным вопросам военнослужащих», - отметил сержант 1 класса Ермек Бимуратов, проходящий службу в управлении командующего войсками регионального командования «Восток».

Кроме жилищных выплат и возможности использовать их для приобретения жилья, военнослужащие и члены их семей обеспечивается бесплатным медицинским обслуживанием, санаторно-курортным лечением, а детям военнослужащих предоставляются места в дошкольных учреждениях вне очереди.

Стоить отметить, что военнослужащие, обеспеченным служебным жилищем в закрытых и обособленных военных городках, на пограничных заставах и иных закрытых объектах, жилищные выплаты будут производиться в размере 50% от начального размера.