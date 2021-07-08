Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше 200 тысяч казахстанцев использовали пенсионные накопления

Автор:  
Данияр Дауталиев
8 Июля 2021, 11:08
Свыше 200 тысяч казахстанцев использовали пенсионные накопления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 200 тысяч казахстанцев использовали свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение через платформу enpf-otbasy.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На спецсчета казахстанцев, открытые в АО «Отбасы банк», Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) по состоянию на 8 июля 2021 года перевел более 1,5 трлн тенге (176 млрд тенге возвращены в ЕНПФ как неиспользованные по истечении 45 дней). 205 659 казахстанцев использовали пенсионные выплаты на общую сумму 1,2 трлн тенге на улучшение жилищных условий и оплату лечения через платформу enpf-otbasy.kz. Из них одна треть - это женщины (64 685), а две трети - мужчины (140 974).

На первом месте по использованию ЕПВ - жители Мангистауской области (33 682 человек), с общей суммой около 312 млрд тенге. На втором месте - город Нур-Султан (32 216 человек), жители столицы использовали около 197 млрд тенге. На третьей строчке Алматы – 27 396 человек, алматинцы воспользовались своими пенсионными накопления на общую сумму около 213 млрд тенге.

Большинство казахстанцев, 9 359 человек, которые внесли первоначальный взнос для получения ипотечного жилищного займа в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ предпочли вторичное жилье (свыше 167 млрд тенге). Остальная часть, 1 729 человек, предпочли первичное жилье (свыше 36 млрд тенге). Свыше 100 человек использовали пенсионные излишки для строительства, ремонта и рефинансирования (свыше 2 млрд тенге).


Алматы   ЕНПФ   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом