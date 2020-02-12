Свыше 200 тысяч человек занимаются массовыми видами спорта в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на отчетной встрече с населением аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал как решаются вопросы развития массового спорта, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Особый акцент в регионе направлен на расширение инфраструктуры отрасли. В области действуют свыше 2 тысяч спортивных сооружений: 70% из них на селе, работают секции по различным видам спорта.

Современные физкультурно-оздоровительные комплексы функционируют в 7 районах, один из них открылся в прошлом году в селе Астраханка. Ввод еще 3 планируется в этом году в городах Ерейментау, Степняк и поселке Аршалы.

«Подготовлены проекты по строительству ФОК в Есильском и Целиноградском районах, которые будем заявлять на финансирование из республиканского бюджета. Нами поставлена задача - до 2023 года обеспечить все наши районы физкультурно-оздоровительными комплексами», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Наряду с массовым спортом в области развивается и профессиональный спорт.

Руководитель региона отметил, что 2019 год был богат на достижения у спортсменов Акмолинской области. На республиканских и международных чемпионатах они завоевали больше 1000 медалей различного достоинства. Из них только золотых получили 326 наград. Спортивную копилку области медалями пополняют боксеры, тяжелоатлеты, борцы, лыжники и представители других видов спорта. Большинство из них защищают честь страны в составе национальных сборных. В республиканские команды входят 406 акмолинских атлетов.

Впервые в истории областного спорта появились призеры Чемпионата Азии в стрельбе из лука - Айжан Семетай и в фехтовании - Александр Савин. На Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске (Россия) в эстафете по лыжным гонкам 2 место заняли два акмолинских спортсмена Никита Гридин и Олжас Климин.

Продолжают радовать своих болельщиков и хоккеисты. Клуб «Арлан» стал победителем Континентального Кубка прошедшего сезона и бронзовым призером Чемпионата Казахстана.

К слову, в регионе массовыми видами спорта занимаются свыше 200 тысяч человек или 29% от всей численности населения. В 2020 году этот показатель местные власти обещают довести до 30%.



