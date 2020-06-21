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Свыше 200 офицеров выпустил в этом году Военный институт в Петропавловске

21 Июня 2020 10:00
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Свыше 200 офицеров выпустил в этом году Военный институт в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Военном институте Нацгвардии в Петропавловске состоялся 20-й выпуск офицеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы учебного заведения, юбилейный выпуск проходил в непривычных условиях в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Вручение дипломов - без рукопожатий. Впервые без присутствия родителей молодых лейтенантов. Для них организовали онлайн-трансляцию торжественного мероприятия на Youtube.

Вместе с казахстанцами выпустились девять граждан Кыргызской Республики и десять – Республики Таджикистан. Всего Военный институт в этом году покинули 219 офицеров. Шесть из них окончили учебное заведение с отличием. Лейтенант Арнат Сыздыков - с вручением нагрудного знака «За отличное окончание военного вуза».

От имени Главнокомандующего Национальной гвардией выпускников с успешным окончанием учебы поздравил его заместитель, председатель Государственной аттестационной комиссии генерал-майор Альберт Маткаримов.


«Уверен, что наши выпускники станут достойными продолжателями славных традиций офицерского корпуса, будут успешно реализовывать новые реформы и проявлять качества настоящего патриота», - сказал А.Маткаримов.

Новоиспеченных лейтенантов от имени акима Северо-Казахстанской области поздравил его заместитель Гани Ныгметов.

«Традиционно выпускники запускают в небо голубей как символ мира, счастья и процветания. Стоит отметить, что выпускники нынешнего года отправятся по местам своей службы впервые на военном самолете уже сегодня», - добавили в пресс-службе.

За 23-летную историю Военный институт Петропавловска выпустил 3527 молодых офицеров, 252 из которых окончили учебу с отличием, 45 – с вручением нагрудного знака «За отличное окончание военного вуза». Выпускники института проходят службу в рядах Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, Министерства обороны, Службы государственной охраны и подразделениях других воинских формирований.


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#Образование   #Армия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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