Свыше 200 нарушений выявлено в рамках рыбоохранной акции в ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане у местного жителя изъято более 200 килограммов незаконно добытой рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции напомнили, что с 16 апреля по 31 мая на территории области проводится рыбоохранная акция «Нерест-2020». Составлено около 230 административных протоколов по фактам нарушении правил рыболовства.

«Так, 24 мая инспекторами природоохранной полиции УП города Семея совместно с государственными инспекторами отдела Семейской инспекции РГУ ВКО «Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира« в ходе проведении рейдовых мероприятий на озере Балыктыколь, расположенном на 74 километре трассы «Семей-Курчатов» была остановлена автомашина марки «УАЗ», под управлением 53-летнего мужчины«, — пояснили в департаменте.

В ходе осмотра полицейскими в салоне автомашины были обнаружены и изъяты сети в количестве трех штук из синтетического моноволокна, надувная лодка с веслами и насосом к нему, резиновые сапоги. В мешках была обнаружена рыба весом свыше 200 килограммов. Ф акт был внесен в единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст.335 УК РК «Незаконное добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

В полиции напомнили, что за нарушение норм и правил добычи рыбы предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Фото: пресс-служба ДП ВКО