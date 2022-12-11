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Свыше 200 нарушений в работе водителей автобусов выявили в Костанае

11 Декабря 2022, 15:58
Свыше 200 нарушений в работе водителей автобусов выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» выявило 247 нарушений в Костанайской области. За незаконное переоборудование привлечено к ответственности 11 водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди нарушений зарегистрированы 17 фактов не прохождения технического осмотра, 5 - не прошедших технический предрейсовый и медицинские осмотры. 11 нарушений было выявлено за управление не отвечающим требованиям техрегламентов, а также наличие неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств было выявлено», - сообщили в полиции.

Среди частных нарушений, которые допускают водители автобусов - это разговоры по сотовому телефону, их было 34. Также нарушение правил маневрирования – 54.

Выявлено и привлечено к административной ответственности 8 нелегальных перевозчиков. Столько же было наказано должностных лиц автобусных парков.

Совместно с ДЧС полицейскими были проверены 129 автобусов на предмет соответствия пожаробезопасности, состояние электрооборудования.

«Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие проводится в целях повышения транспортной и трудовой дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильном транспорте, выявление фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок», - отметил начальник УМПС ДП Костанайской области Женис Бисембаев.


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